Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 30,69 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 30,69 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 30,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,14 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 318.792 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 33,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Mit Abgaben von 22,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,876 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

