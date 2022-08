Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag in Rot

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 24,48 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,23 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,80 EUR. Bisher wurden heute 616.472 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 48,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.08.2022 bei 23,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,62 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 39,05 EUR.

Am 03.08.2022 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.018,00 EUR gegenüber 9.246,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2022 terminiert. Am 31.10.2023 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2022 3,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie schwächer: US-Arzneimittelbehörde akzeptiert Tocilizumab von Fresenius Kabi zur Prüfung

So schätzen die Analysten die Fresenius SE-Aktie im Juli 2022 ein

Fresenius-Aktie tiefer: Fresenius sucht für Krankenhaustochter Helios Fusionspartner

