Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,95 EUR abwärts.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 34,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 34,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.613 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,24 EUR) erklomm das Papier am 06.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,69 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 30,41 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,847 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,43 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 26.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte Fresenius SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,91 EUR fest.

