So entwickelt sich Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Vormittag an

10.06.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 43,99 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 43,99 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,17 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.055 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2025 auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 0,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 36,78 Prozent wieder erreichen. Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,29 EUR an. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 07.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 5,65 Mrd. EUR, gegenüber 5,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,93 Prozent präsentiert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: Hätte sich eine Fresenius SE-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gelohnt? So schätzen die Analysten die Fresenius SE-Aktie im Mai 2025 ein Fresenius-Aktie in Grün: Denosumab-Biosimilar kurz vor Freigabe durch EU-Behörde

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com