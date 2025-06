Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 43,85 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 43,85 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,61 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.590 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,40 EUR. 1,25 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2024 bei 27,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 36,58 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,29 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

