Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 29,06 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 29,06 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,06 EUR. Bei 28,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 11.147 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,65 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,945 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX notiert im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren eingebracht