Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 29,17 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 29,17 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,19 EUR. Bei 29,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 222.913 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 21,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,945 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,23 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

