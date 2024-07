Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag ohne große Veränderung

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 29,24 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 29,24 EUR. Bei 29,43 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,18 EUR nach. Bei 29,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 87.187 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 6,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,945 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,56 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,23 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,95 EUR je Aktie belaufen.

