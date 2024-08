Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Montagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 30,91 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 31,21 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,91 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.765 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit Abgaben von 22,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,822 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,68 EUR an.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

