Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE behauptet sich am Montagnachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 30,89 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 31,21 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 30,76 EUR ein. Bei 30,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 136.596 Stück.

Bei 33,57 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 8,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 29,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,822 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,66 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,82 EUR je Aktie belaufen.

