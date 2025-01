Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Mittag positiv

Kurs der Fresenius SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 34,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 34,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 34,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.446 Fresenius SE-Aktien.

Bei 36,24 EUR markierte der Titel am 06.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,81 Prozent. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 43,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,847 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 40,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,75 Prozent zurück. Hier wurden 5,37 Mrd. EUR gegenüber 5,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Wie Experten die Fresenius SE-Aktie im Dezember einstuften