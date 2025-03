Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 38,98 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 38,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.936 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,32 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,988 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 43,29 EUR.

Fresenius SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,09 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,85 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

