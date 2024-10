Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,38 EUR.

Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,38 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,47 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,13 EUR nach. Bei 33,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 298.172 Fresenius SE-Aktien.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 35,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 4,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,31 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,870 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Fresenius SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,66 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

