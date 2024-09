Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 34,10 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 34,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 34,08 EUR. Bei 34,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 272.989 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,03 EUR erreichte der Titel am 13.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 2,73 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR am 01.11.2023. Mit Abgaben von 29,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,873 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,84 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Fresenius SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Fresenius SE-Aktie.

