Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Dienstagmittag

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 41,90 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 41,90 EUR. Bei 41,67 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.364 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,40 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,97 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

