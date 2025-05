Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 43,56 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 43,56 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 54.985 Stück.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 27,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 49,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 5,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

