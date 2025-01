Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag billiger

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 36,30 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 36,30 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,09 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,24 EUR. Bisher wurden heute 14.701 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 36,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 1,05 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 49,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,846 EUR je Fresenius SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,86 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,52 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2025 veröffentlicht. Am 25.02.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

