Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 43,45 EUR nach.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 43,45 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 43,27 EUR. Bei 43,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 111.030 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 44,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 1,40 Prozent zulegen. Am 23.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,00 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 07.05.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

