Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 43,68 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 43,68 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 43,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 213.556 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 0,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 60,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,00 EUR.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 05.08.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Aktie aus.

