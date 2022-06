Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 26,86 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 26,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.217.254 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 26,69 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 0,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,09 EUR.

Am 04.05.2022 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.720,00 EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 8.984,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Fresenius SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,82 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

