Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 33,27 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 33,27 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,14 EUR nach. Bei 33,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.847 Fresenius SE-Aktien.

Bei 35,03 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 5,29 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 28,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,870 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,84 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,29 Prozent zurück. Hier wurden 5,46 Mrd. EUR gegenüber 10,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Schwacher Handel: DAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Rot