Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 33,23 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 33,23 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,14 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.720 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 5,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 27,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,870 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,66 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

