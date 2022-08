Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 25,13 EUR abwärts. Bei 25,07 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,36 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 103.532 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,73 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 03.08.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 7,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 38,57 EUR.

Am 03.08.2022 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10.018,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.246,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Fresenius SE am 01.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 31.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.

