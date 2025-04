Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag höher

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 39,86 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 39,86 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 40,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 389.863 Fresenius SE-Aktien.

Bei 40,90 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,93 EUR ab. Abschläge von 32,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 47,16 EUR angegeben.

Am 26.02.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

