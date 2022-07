Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Fresenius SE konnte um 25.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 27,69 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 496.678 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,60 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 41,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 26,52 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 4,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 04.05.2022. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.720,00 EUR im Vergleich zu 8.984,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.08.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

