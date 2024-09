Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 33,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,39 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 33,19 EUR. Bei 33,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68.593 Stück gehandelt.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,20 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,66 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 5,46 Mrd. EUR, gegenüber 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,29 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Fresenius SE-Aktie.

