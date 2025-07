Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,03 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,03 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,84 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.221 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 44,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 5,64 Prozent zulegen. Am 10.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,60 EUR ab. Mit Abgaben von 31,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,29 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,70 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

