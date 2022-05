Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Mittag zu

Das Papier von Fresenius SE konnte um 26.05.2022 12:04:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,98 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,03 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 103.080 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2021). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 32,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 26,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Abschläge von 19,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,92 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.720,00 EUR im Vergleich zu 8.984,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Fresenius SE am 02.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Fresenius SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,85 EUR je Aktie belaufen.

