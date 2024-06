Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fresenius SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,28 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,28 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,34 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 28,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,28 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.752 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR am 01.11.2023. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 15,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,964 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 36,56 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,22 Prozent zurück. Hier wurden 5,70 Mrd. EUR gegenüber 10,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Aktie aus.

