Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,87 EUR.

Mit einem Wert von 32,87 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 32,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.703 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,13 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 37,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,817 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Fresenius SE-Aktie.

