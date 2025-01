Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Montagvormittag vor

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,86 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,86 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 36,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 36.620 Aktien.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,60 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,852 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,86 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Fresenius SE-Aktie.

