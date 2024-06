Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag stärker

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 28,02 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,04 EUR. Bei 28,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.989 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 17,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,964 EUR. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,56 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie verdient. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,94 EUR fest.

