Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Mit einem Wert von 31,88 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 31,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,89 EUR aus. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,82 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,88 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.889 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2024 auf bis zu 32,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,909 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,23 Mrd. EUR gelegen.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Fresenius SE-Aktie.

