Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittag

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 31,87 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 31,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 252.130 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 0,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 33,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,895 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün

Fresenius-Aktie stabil: Biosimilar für Stelara vor EU-Zulassung