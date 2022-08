Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag höher

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 24,68 EUR zu. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 782.043 Fresenius SE-Aktien.

Am 31.08.2021 markierte das Papier bei 45,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 45,19 Prozent Luft nach oben. Am 03.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,47 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 03.08.2022. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.018,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 9.246,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Fresenius SE am 01.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie schwächer: Fresenius will wohl Helios-Teilverkauf blockieren

Fresenius-Aktie im Aufwind: Michael Sen folgt auf Stephan Sturm an Konzernspitze

Fresenius-Aktie zieht an: EMA nimmt Zulassungsantrag von Fresenius Kabi für Biosimilar an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius