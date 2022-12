Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,11 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,11 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.259 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,11 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. 31,48 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 32,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,41 EUR aus.

Fresenius SE ließ sich am 30.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.459,00 EUR – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 9.324,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

