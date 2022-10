Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 22,94 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,18 EUR zu. Bei 22,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.152.167 Aktien.

Am 02.11.2021 markierte das Papier bei 42,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 46,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 16,51 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 03.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.018,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.246,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 01.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie gibt nach: Fresenius beauftragt anscheinend Goldman Sachs mit Verteidigung gegen Hedgefonds Elliott

Fresenius-Aktie zieht deutlich an: Neuer Fresenius-Chef verspricht Tempo bei Neuausrichtung - Deutsche Bank senkt Kursziel

Fresenius-Aktien und FMC-Aktien legen zu: Hedgefonds Elliott ist wohl bei Fresenius eingestiegen

Bildquellen: Fresenius