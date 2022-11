Fresenius SE-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Am 16.11.2022 wurden bei Fresenius SE Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die BaFin wurde am 18.11.2022 über die Transaktion informiert. De Meo, Dr. Francesco, Vorstand, kaufte am 16.11.2022 Fresenius SE-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.100 Aktien zum Preis von jeweils 24,01 EUR den Besitzer. Die Fresenius SE-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,80 Prozent bei 23,94 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,20 Prozent auf 24,40 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich da auf 2.221 Aktien. Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE beläuft sich aktuell auf 13,61 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 557.549.504 Papiere.

Der vorangegangene Insidertrade von De Meo, Dr. Francesco wurde am 26.08.2022 gemeldet. Das Portfolio von De Meo, Dr. Francesco verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Senkung um 2.000 Anteile zu jeweils 25,42 EUR.

