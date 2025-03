Fresenius will FMC-Anteil auf 25% plus eine Aktie senken

DOW JONES--Fresenius will seinen Anteil an Fresenius Medical Care (FMC) auf 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Die Erlöse sollen im Rahmen der erklärten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet werden, um langfristiges Wachstum und eine Steigerung des Unternehmenswertes zu erzielen, teilte Fresenius mit. Fresenius will dabei ungefähr 10,5 Millionen FMC-Aktien, entspricht ungefähr 3,6 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft, im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräußern. Darüber hinaus will Fresenius Anleihen mit Umtauschrecht in Aktien der FME begeben, wobei ungefähr 10,5 Millionen FME-Aktien zugrunde liegen, was ungefähr 3,6% des ausgegebenen Grundkapitals der FME entspricht. Das endgültige Volumen der jeweiligen Instrumente soll nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

Fresenius bleibt nach weiteren Angaben auch nach Abschluss dieser Transaktion mit Abstand größter Aktionär der FMC und will den Vorstand durch die beiden Vertreter von Fresenius im Aufsichtsrat der FMC weiterhin tatkräftig unterstützen.

Die Platzierungen sollen unmittelbar beginnen und richteten sich ausschließlich an institutionelle Investoren. BofA Securities Europe SA und Goldman Sachs Bank Europe SE agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, BNP Paribas und Deutsche Bank agieren als weitere Joint Bookrunners für das Kombinierte Angebot und Banco Santander, S.A. agiert als Co- Lead Manager. Im Rahmen der Platzierungen hat Fresenius eine Lock-up- Verpflichtung von 180 Tagen vereinbart, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Umtauschanleihen haben eine Laufzeit von 3 Jahren, werden mit einer Stückelung von 100.000 Euro zu einem Preis zwischen 100,75 Prozent und 102,25 Prozent ihres Nennbetrags begeben und werden voraussichtlich keine periodische Zinszahlung haben, was zu einer Rendite zwischen (0,75) Prozent und (0,25) Prozent pro Jahr führt. Die Umtauschprämie wird bei Preisfestsetzung festgelegt und wird voraussichtlich zwischen 25 Prozent und 30 Prozent über dem Platzierungspreis pro Aktie im Rahmen des Aktienangebots und der Delta-Platzierung liegen.

