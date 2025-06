Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 50,38 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 50,38 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 50,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 50,02 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.696 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 7,23 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,47 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,52 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4,88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,69 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

