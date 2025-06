Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag im Minusbereich

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 49,92 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 49,92 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,84 EUR nach. Bei 50,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 109.050 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,21 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,52 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 49,14 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,72 Mrd. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

