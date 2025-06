Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 50,28 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 50,28 EUR abwärts. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,04 EUR nach. Bei 50,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.885 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,44 Prozent. Bei einem Wert von 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,34 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,52 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,19 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 4,88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,69 EUR je Aktie.

