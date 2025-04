Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,0 Prozent auf 42,29 EUR nach.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 42,29 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 252.111 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 12,46 Prozent niedriger. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,54 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,17 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 25.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,09 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,77 EUR im Jahr 2025 aus.

