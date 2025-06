Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 50,52 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 50,52 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 50,94 EUR. Mit einem Wert von 50,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.479 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 6,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 35,65 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,52 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,19 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

