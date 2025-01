Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 44,10 EUR.

Mit einem Wert von 44,10 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,95 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.887 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 46,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,28 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,19 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40,91 EUR.

Am 05.11.2024 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,77 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

