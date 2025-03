Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 43,90 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 43,90 EUR nach oben. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 43,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 42,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 140.510 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 35,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,51 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,72 EUR an.

Am 25.02.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,75 EUR je Aktie belaufen.

