Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 42,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 43,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.742 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,31 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 12,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,32 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,75 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

