Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 46,53 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 46,53 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,77 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.936 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 16,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,51 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,63 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

