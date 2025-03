Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St wird am Montagmittag ausgebremst

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 43,94 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 43,94 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 89.120 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,95 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 26,01 Prozent wieder erreichen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,51 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,72 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 5,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

