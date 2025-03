Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 44,19 EUR.



Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 44,19 EUR zu. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,56 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 77.843 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,43 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,51 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 44,72 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent auf 5,09 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,75 EUR je Aktie aus.



